Пентагон: В Кремле обрадовались, что российская подлодка оказалась неуловима

Пентагон обеспокоен, что ВМС США не смогли обнаружить российскую атомную подводную лодку проекта 971 (по классификации НАТО - Akula) у берегов Соединенных Штатов в Мексиканском заливе.

"АН" сообщали, что накануне, имеющая на вооружении крылатые ракеты, российская АПЛ была обнаружена в тот момент, когда покидала территорию около территориальных вод США. Подлодка дрейфовала там около месяца.

Издание The Washington Free Beacon отметило, что появление российской подлодки у берегов США стало лишь вторым случаем с 2009 года. Три года назад сразу две российские подлодки были замечены у восточного прибережья Штатов.

Скандал с российской АПЛ дал повод для критики в адрес президента США Барака Обамы, который ранее объявил о сокращении оборонных расходов на $487 млрд. в ближайшие 10 лет. Финансирование противолодочных американских комплексов как раз попало под сокращение.