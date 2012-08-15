Кто будет исполнять обязанности мэра Химок после отставки Стрельченко

В администрации подмосковного города Химки подтвердил, что мэр Владимир Стрельченко подал заявление об отставке с открытой датой. Скорее всего, что исполняющим обязанности мэра Химок в ближайшие дни станет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.

Об этом с сылкой на собственный источник в среду пишет "Коммерантъ".

"АН" писали, что Владимир Стрельченко принял решение подать в отставку после беседы с губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Пресс-служба подмосковного губернатора во вторник информацию не подтвердила, назвав эти данные слухом.

В среду стало известно, что Стрельченко подал заявление об отставке, но документ пока не подписан.

Шахов от комментариев "Ъ" отказался".

Управление пресс-службы правительства Тульской области сообщило во вторник, что губернатор Владимир Груздев подписал распоряжение о расторжении срочного трудового договора с Шаховым, который переходит на работу в московский регион.

Стрельченко неоднократно критиковали защитники Химкинского леса - в связи со строительством через лес скоростной автомагистрали Москва-Петербург. Напомним, несколько оппонентов Стрельченко - известный журналист Михаил Бекетов и общественный деятель Константин Фетисов - были жестоко избиты.