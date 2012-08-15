Мэр Дальнегорска Крутиков уходит в отставку по собственному желанию

Мэр Дальнегорска Григорий Крутиков уходит в отставку по собственному желанию после политического скандала. Глава Дальнегорского городского округа Приморского края сложит полномочия досрочно.

В распоряжении Крутикова, подписанного им в среду, сообщается: "Слагаю полномочия главы Дальнегорского городского округа - ухожу в отставку по собственному желанию 3 сентября 2012 года".

Согласно распоряжению мэр Дальнегорска возлагает исполнение обязанностей главы городского округа с 4 сентября на первого заместителя главы администрации. В настоящиее время эти обязанности исполняет Разия Козырева.

По словам самого Крутикова, он намерен прекратить участие в политической жизни города и заняться производственной деятельностью и больше времени уделять семье, сообщает РБК.

Сегодня ожидается визит в Дальнегорск губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Политический скандал в Дальнегорске разразился в марте текущего года. Его причиной стало принятие поправок в Устав городского округа об отмене прямых выборов главы.