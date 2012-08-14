Чаплин: Охлобыстин должен отказаться от участия в партии «Правое дело»

Глава Синодального отдела РПЦ отец Всеволод Чаплин заявил, что актер и православный священник Иван Охлобыстин должен отказаться от участия в партии «Правое дело».

По словам Чаплина, РПЦ изучит дело Охлобыстина и обсудит с ним его поступок в ближайшие дни. Глава Синодального отдела РПЦ не исключил, что Иван Охлобыстин может быть лишен сана священника, пишет газета «Известия».

Охлобыстин, который возглавил Верховный Совет «Правого дела» опроверг обвинения церкви, пояснив, что не нарушил церковных запретов, так как не становился членом партии.

«Я возглавил Верховный Совет «Правого дела» как пастырь. Я предложил идею АНП и они согласились. Они мудрые люди», — написал в своем микроблоге звезда российских сериалов и режиссер, многодетный отец и священнослужитель.

Лидер партии Андрей Дунаев кроме Ивана Охлобыстина других новых имен в «Правом деле» не назвал.