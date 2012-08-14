Асад просит поддержку у Пекина, одного из последних своих союзников

Давление на диктатора Сирии Башара аль-Асада растет, на данный момент он оказался практически изолирован. В этой связи Асад направил своего консультанта в Китай, чтобы обеспечить поддержку одного из своих последних союзников.



В Пекине консультант Асада, Бутхайна Шаабан, должна встретиться с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи.



Как сообщил источник из министерств иностранных дел Китая, Пекин намерен также пригласить в ближайшее время представителей сирийской оппозиции.



Пресс-секретарь министерства заявил каналу BBC, что Пекин всегда занимал нейтральную позицию «между сирийским правительством и оппозицией».



