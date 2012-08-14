Американские СМИ: Сирия связана с российскими банками

Американское издание The Wall Street Journal получило доступ к ряду документов правительства Сирии. Из них следует, что Сирия привлекала банки РФ в качестве партнеров при продаже нефти за рубеж.

Называются Газпромбанк и «Новикомбанк». По мнению журналистов, таким образом Дамаск пытался обойти санкции, которые против него ввели США и ЕС.

О контактах с Сирией Газпромбанка стало известно из бланка контракта, который в феврале 2012 года сирийская национальная нефтяная компания Sytrol отправила предполагаемому контрагенту. Кроме того, как говорится еще в одном документе, в марте встречу с представителями российского банка провели сотрудники сирийского Центробанка. Темой встречи, в частности, стала оптимизация электронных банковских переводов.

«Новикомбанк» упоминается в переписке между Sytrol и дубайским нефтетрейдером Intertrade, которая датируется июнем 2012 года.

В Газпромбанке WSJ заверили, что хотя в прошлом финансовая организация и сотрудничала с Центробанком Сирии, в настоящий момент это сотрудничество сведено на нет. Совершение сделок с сирийской стороной опровергли и в «Новикомбанке».

Также, как следует из документов, сирийские власти обсуждали возможность фрахта российских и сингапурских танкеров для доставки нефти покупателям. При этом предполагалось, что страховка судов будет обеспечена российской стороной.

В распоряжении газеты также оказалось письмо, направленное в июле занимавшему тогда пост премьер-министра Сирии Рияду Хиджабу. Отправителями указаны глава сирийского Центробанка, министры нефти и финансов, а также руководитель Sytrol. Из этого письма следует, что на момент его написания стране удалось заключить 11 контрактов на экспорт нефти. Кто выступил покупателем, а также через какие банки были проведены средства, неизвестно. Сумма контрактов также не указывается, сообщает lenta.ru.

Кроме того, отправители письма рекомендовали премьеру поспособствовать изменению законодательства, с тем чтобы экспортные сделки можно было бы оформлять через офшорные компании. Авторы текста утверждали, что подобные компании уже создаются на территории России и Малайзии. С их помощью уже 5 июля предполагалось открыть счета в российских банках. Воспользовался ли Хиджаб советами подчиненных, неизвестно.

WSJ утверждает, что ни одна компания, указанная в бумагах, к которой газета обращалась за комментариями, не усомнилась в подлинности документов.





