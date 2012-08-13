Националиста Дмитрия Демушкина выдвинут кандидатом в мэры Калининграда

Лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин может стать мэром Калининграда. Общественные активисты - сторонники местных националистических и демократических объединений — намерены выдвинуть националиста Демушкина кандидатом в мэры Калининграда.

Координатор инициативной группы, адвокат Дмитрий Карпович сообщил, что Дмитрий Демушкин уже дал свое предварительное согласие. В ближайшее время он должен будет прибыть в Калининград, чтобы подать лично документы в избирательную комиссию. Но кончательное решение пока не принято.

От партии «Единая Россия» в выборах мэра Калининграда будет участвовать действующий глава города Александр Ярошук. «Справедливая Россия» и КПРФ выдвигают единого кандидата – депутата областной Думы Юрия Галанина.

От «Яблока» баллотируется лидер регионального отделения этой партии Александра Яковлева, передает Радио Свобода.

Выборы мэра Калининграда намечены на 14 октября 2012 года.

Срок подачи документов в избирательную комиссию — до 29 августа.