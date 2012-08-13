Медведев поручил Суркову курировать религиозные организации

Вице-премьер РФ Владислав Сурков будет отвечать в правительстве за взаимодействие с религиозными организациями. 10 августа соответствующие изменения в распределении обязанностей утвердил Дмитрий Медведев.

Ранее за эту сферу отвечала замперд правительства Ольга Голодец, курирующая социальную сферу, напоминает РИА Новости.

Владислав Сурков с 1999 по 2011 год работал в администрации президента Российской Федерации. В декабре 2011 года он был назначен заместителем председателя правительства, курирующим вопросы модернизации.

В мае 2012 года президент России Владимир Путин назначил Владислава Суркова заместителем председателя правительства, и он возглавил аппарат правительства. На него возложили обязанности по развитию эффективности работы органов исполнительной власти, организации законопроектной деятельности и инновациям, взаимодействию с органами судебной власти и прокуратурой.