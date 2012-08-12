В летней резиденции саудовских королей пройдет экстренное совещание по Сирии

Экстренное совещание, посвященное кризису в Сирии, проведут сегодня в Джидде —министры иностранных дел Лиги арабских государств /ЛАГ/. В повестке дня - обсуждение кандидатуры алжирского дипломата Лахдара Брахими.



Его кандидатура рассматривается в качестве преемника Кофи Аннана на посту спецпредставителя ООН и ЛАГ по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил вчера заместитель генерального секретаря межарабского сообщества Ахмед бен Хелли.

Арабские министры соберутся на совещание за двое суток до экстренного саммита Организации исламского сотрудничества /ОИС/, который проводится по инициативе короля Абдаллы ибн Абдель Азиза. Он состоится в священной Мекке и будет посвящен также главным образом сирийскому конфликту.

Информационное агентство Сурия аль-Эн сообщает со ссылкой на арабские дипломатические источники, что саудовский монарх намерен выдвинуть на нем «исламскую инициативу», предусматривающую выход из кризиса по «йеменскому сценарию», т.е. добровольный уход со своего поста президента Башара Асада. В проекте «Декларации Мекки» предлагается разместить в Сирии международные миротворческие контингенты из государств-членов ОИС «с целью прекращения насилия, обеспечения стабильности и проведения в последующий период свободных всеобщих выборов».

По сведениям источников, саудовским и катарским дипломатам удалось заручиться поддержкой большинства из 57 стран-членов ОИС, однако, противником «внешнего вмешательства в дела Сирии» по-прежнему остается Тегеран. Иранский лидер Махмуд Ахмадинежад считает, что чрезвычайный исламский саммит представляет собой «хорошую возможность содействовать прекращению конфликта в Сирии». По его мнению, «необходимо помочь сирийцам прийти к взаимопониманию и приступить к национальному диалогу».

20 дней назад главы МИД ЛАГ рекомендовали Башару Асаду последовать примеру президента Йеменской Республики Али Абдаллы Салеха и оставить свой пост в обмен на предоставление политического убежища и гарантий в том, что он и его семья не будут подвергаться преследованию. Однако в Дамаске отвергли политическую сделку. «Если арабские братья так беспокоятся о судьбе Сирии, то им следует прекратить направлять в нашу страну оружие, деньги и наемников», — заявил официальный представитель МИД республики Джихад Макдеси, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ряд региональных аналитиков, комментируя итоги состоявшихся в субботу в Стамбуле переговоров между госсекретарем США Хиллари Клинтоном и турецким руководством, не исключает, что арабские министры могут поддержать в Джидде идею установления над Сирией ограниченных бесполетных зон. Такой шаг, судя по всему, толкнет развитие событий в Сирии по «ливийскому сценарию».









