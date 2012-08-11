Путин внес в Думу соглашение о силах и средствах ОДКБ

В Государственную Думу внесено соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ внес Владимир Путин.

Данное соглашение было заключено в Москве еще 10 декабря 2010 года. Документ, внесенный в нижнюю палату парламента, направлен на совершенствование механизма использования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Также его целью является поддержание высокого уровня боевой готовности, обеспечивающего адекватное реагирование на вызовы и угрозы международной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости. Соглашение помимо прочего призвано создать правовую базу для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-участников соглашения.