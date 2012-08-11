Хиллари Клинтон обсудит с властями Турции ситуацию по Сирии
11 августа 2012, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Хиллари Клинтон прибыла в Стамбул для переговоров с властями Турции по ситуации в Сирии. Ключевой темой переговоров, как ожидается, станет оценка эффективности помощи сирийской оппозиции со стороны США и Турции.
Государственный секретарь США Хиллари подробно обсудит последние события в Сирии с президентом Турции Абдуллой Гюлем и министром иностранных дел Ахмедом Давут оглу. Помимо этого, Хиллари Клинтон проведет консультации со своими турецкими коллегами о введении дополнительных санкций в отношении Дамаска, передает РБК. Еще одним важным вопросом для обсуждения станет процесс передачи власти в Сирии от президента Башара Асада и его окружения к переходному правительству.