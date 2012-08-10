Медведев попросил МИД Грузии не учить его жизни

Дмитрий Медведев попросил Министерство иностранных дел Грузии не учить его жизни. Таким образом председатель Правительства отреагировал на сообщение МИДа Грузии, назвавшего визит премьера в Цхинвали «незаконным».

Об этом Медведев написал в своем Facebook. «А при чем здесь грузинский МИД? Премьер России посетил суверенное государство - РЮО, встретился с его руководством, обсудил совместные проекты. Независимая Южная Осетия - реальность современных международных отношений. Эта страна появилась на карте четыре года назад во многом из-за преступной политики грузинских властей. И не этим деятелям теперь учить нас жизни», — написал глава кабинета министров. В Грузии осенью 2008 года был принят закон об «оккупированных территориях». В нем была зафиксирована официальная позиция Тбилиси, который считает отторгнутые территории частью Грузии, находящейся под российской оккупацией.