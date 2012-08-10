Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Ключевой темой совещания стала ситуация в космической отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Еще одним вопросом, помимо социально-экономической тематики, стала ситуация в Сирии. В мероприятии приняли участие также Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава кремлёвской администрации Сергей Иванов, отметил Песков. Также на совещании присутствовали министр обороны Анатолий Сердюков и глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.