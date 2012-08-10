Дмитрий Травкин возглавил центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Министра внутренней политики Ульяновской области на пост главы ЦИК выбрал президиум генсовета ЕР.

Травкина выбрали путем тайного голосования. Внутрипартийный конкурс на должность главы ЦИК партии проводился впервые – инициатором его проведения в начале июля стал председатель российского Правительства Дмитрий Медведев. К участию в конкурсе были допущены 25 претендентов. Напомним, глава исполкома партии разрабатывает сметы, а также составляет штатное расписание и рассчитывает должностные оклады работников аппарата.