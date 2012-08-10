Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработки механизма преемственности в политической партии «Единая Россия». По мнению премьера, крайне важной является работа с кадровым резервом и с потенциальными сменщиками.

Такое заявление председатель Правительства сделал Медведев в Горках на сегодняшней встрече с кандидатами на должность руководителя Центрального исполнительного комитета ЕР. «Например, кто-то из вас переедет в Москву и ему нужно будет оставить после себя активного, боеспособного и толкового человека», — пояснил Медведев. По его словам, в «Единой России» на сегодняшний день не хватает публичной ответственности партийцев.