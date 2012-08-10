Политический скандал: Япония отозвала своего посла из Южной Кореи

Япония, ранее предупредившая Южную Корею о недопустимости визита южнокорейского президента Ли Мен Бака на спорные острова Токто в Японском море, отозвала своего посла из Сеула в знак протеста. Ранее руководители высшего ранга Южной Кореи не посещали острова Токто.

Острова Токто находятся под суверенитетом Южной Кореи, но Япония не перестает заявлять, что имеет право на архипелаг.

Министр иностранных дел Японии Коитиро Гэмба уже сделал заявление, что не может назвать дату возвращения посла Японии в Южную Корею.