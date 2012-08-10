Политический скандал: Япония отозвала своего посла из Южной Кореи
10 августа 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
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10 августа 2012, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
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