Министерство иностранных дел России ответило на реакцию грузинских официальных лиц, в том числе президента Грузии Михаила Саакашвили, на высказывания президента РФ Владимира Путина о подготовке России к войне в Южной Осетии.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, говорится, что в период, предшествовавший августу 2008 года, власти Грузии "неоднократно грубо нарушали" международные договоренности о мирном урегулировании конфликтов с Южной Осетией и Абхазией. МИД РФ напомнил о попытке атаки на Цхинвали в 2004 году и ввод грузинских войск в Кодорское ущелье Абхазии в 2006 году, а также "менее широко известные провокации и авантюры".



В сообщении ведомства также отмечается, что Россия как ответственный посредник и миротворец была "прямо обязана" учитывать попытки силового разрешения конфликтов, в связи с чем военные и ласти разработали планы на случай войны.

Высказывания российского президента 8 августа 2012 года вызвали в Тбилиси "настоящую истерику". Это, как считают в МИД, свидетельствует о том, что в Грузии "не смирились с провалом августовской авантюры" и вынашивают "реваншистские замыслы в отношении многострадальных народов Абхазии и Южной Осетии".

Министерство призвало сторонникам реванша "успокоиться", отметив, что их "замыслам не суждено сбыться".

"АН" сообщали, что президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что слова Путина подтверждают, что в России осуществлялась "подготовка вооруженных подразделений против суверенной территории".

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия назвал слова президента РФ "детальным признанием" того, что Россия "готовила криминальные группировки". Замглавы грузинского МИДа Сергей Капанадзе заявил, что Владимир Путин "фактически признал" нарушение со стороны России международных договоренностей по урегулированию конфликта.

Накануне Владимир Путин рассказал журналистам, что Москва заранее подготовила план реагирования на действия Грузии в зоне конфликта в Южной Осетии и действовала по нему в августе 2008 года.