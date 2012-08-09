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Владимир Путин назначил нового шерпу в G20 - Ксению Юдаеву

9 августа 2012, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин назначил нового шерпу в G20 - Ксению Юдаеву
forbes.ru

Президент России Владимир Путин назначил Ксению Юдаеву своим представителем по делам группы ведущих индустриальных государств и российским шерпой в G20.

Путин подписал распоряжение «О представителе Президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российском шерпе», в котором говорится:  «Утвердить начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Юдаеву К.В. представителем Президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой».

Ксения Юдаева окончила экономико-математический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «экономист-математик». В 1994 году -  Российскую экономическую школу Москвы, получив степень магистра экономики. В 1996г. получила степень доктора философии по экономике в Массачусетском технологическом институте.

В 2000-2006гг. работала в Центре экономических и финансовых разработок (ЦЭФИР). В 2006г. была научным руководителем в Центре стратегических разработок. С марта 2008г. - старший советник президента, главный экономист, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка России.

В феврале 2009г. Ксения Юдаева была включена в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России.
С 14 февраля 2012г. российским шерпой в G20 был заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский. С 11 июля он назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

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