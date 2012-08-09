Ставропольская гордума назначила нового сити-менеджера
9 августа 2012, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты ставропольской городской думы назначила нового сити-менеджера Ставрополя Андрея Джатдоева.
На этот пост претендовали еще пять кандидатов, но депутаты единогласно поддержали Джатдоева.
Прежний сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий находится под арестом. Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей и попытке получения другой — 50 миллионов. По версии следствия, два миллиона рублей он получил за сдачу в аренду 25 соток, находящихся в муниципальной собственности, а пытался получить 50 за выделение другого участка.
Посредником в обоих случаях, по версии следствия, выступал общественный помощник Бестужего Леонид Козлов. В середине июня 75-летнего Козлова приговорили к штрафу в 100 миллионов рублей. Его судили только за один эпизод с 50 миллионами рублей.
Андрей Джатдоев с 2011 года работал первым заместителем главы администрации Ставрополя. Ранее он руководил районами Ставропольского края.