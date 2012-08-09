Саакашвили прокомментировал заявление Путина о подготовке войны с Грузией

Президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке войны с Грузией. Накануне, 8 августа, в порту города Поти, подвергшемся бомбардировке во время военных действий в 2008 году, Саакашвили отметил, что Путин сам признался, что давно планировал вторжение.

"Сегодня Владимир Путин признался, что давно планировал вторжение в нашу страну. Человек просто взял и признался", - заявил Саакашвили, и сказал, что "теперь ни у кого не остается сомнений в том, кто и когда начал войну".

В тот же день ранее глава российского государства рассказал новые подробности о события августа 2008 года в Грузии.

По его словам, активные боевые действия в районе Южной Осетии начались 6 августа. Путин сообщил, что у России был план действий на случай военной агрессии Грузии против Южной Осетии. По словам президента, этот план был подготовлен Генштабом Вооруженных сил РФ и согласован с руководством страны в конце 2006г. - начале 2007г.

"В рамках этого плана российская сторона и действовала", - подчеркнул Путин. Он также заявил, что рамках этого плана велась и подготовка южноосетинских ополченцев, которые в течение трех суток до подхода российской армии вместе с российскими миротворцами сдерживали напор грузинских формирований.

Президент Грузии Михаил Саакашвили также заявил, что Россия не достигла ни одной цели, поставленной ею во время августовской войны, сообщает РБК. По словам грузинского президента, "враг не достиг своих очень конкретных целей", которые состояли в парализации главных транспортных артерий Грузии, в том числе порта Поти, свержении правительства страны и физическом уничтожении ее лидеров, изменении демократического строя Грузии и прекращении ее европейской и евроатлантической интеграции.

Саакашвили уверен, что "России придется деоккупировать Грузию и вывести войска с грузинской территории".

Он также заявил, что все прогрессивное человечество стоит рядом с его страной, а в дни войны Грузии помогли Европа и Америка. По словам Саакашвили, помогли они Грузии и в послевоенный период, продолжают помогать и сейчас, в том числе в строительстве вооруженных сил.



Грузия, как заверил Саакашвили, продолжит строительство "мирной, свободной и успешной страны, новых городов, портов, дорог, создание новых рабочих мест". "Мы должны доказать, что Грузия не зря сохранила свою свободу 4 года назад", - подчеркнул он.