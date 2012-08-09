США обеспокоены последними событиями в Белоруссии

США обеспокоены последними событиями, происходящими в Белоруссии, в том числе решением белорусских властей о высылке посла Швеции. В ночь на четверг представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Патрик Вентрелл заявил, что "эти меры приводят лишь к дальнейшем самоизоляции Белоруссии, говорится в сообщении".

Вашингтов в своем послании, размещенном на сайте Госдепа, вновь призвал Минск немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных, а также положить конец подавлению гражданского общества и демократической оппозиции.

Напомним, в начале июня с борта шведского самолета были разбросаны, в том числе над Минском, плюшевые медведи с прикрепленными к ним лозунгами в защиту свободы слова.

После этого в Белоруссии были задержаны несколько человек, в том числе студент Антон Суряпин, который первым разместил присланные ему фотографии плюшевых игрушек.

На прошлой неделе глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем микроблоге в Твиттере сообщил, что белорусские власти выслали посла его страны за то, что он "слишком активно выступал в защиту прав человека".

"АН" писали, что отношения между Минском и Стокгольмом обострились, когда 4 июля двое шведов на легкомоторном самолете несанкционированно пересекли белорусскую границу и разбросали над столицей Беларуси плюшевых медведей. Шведское рекламное агентство Studio Total устроило эту акцию ради борьбы за свободу слова. Мишки были сброшены с легкого самолета, попавшего на территорию Белоруссии через литовскую границу.

Вначале официальные власти Белоруссии отрицали факт проникновения самолета в воздушное пространство страны, а все фотографии и видеозаписи, подтверждающие его, называют фальшивыми.

При этом Комитет госбезопасности Белоруссии через неделю после опубликования фото задержал создателя и редактора сайта Belarusian News Photos (BNP) Антона Суряпина. Кроме того, белорусское КГБ задержало 16-летнюю Екатерину Скурат, которая первой сделала снимки акции.

В связи с инцидентом президент Лукашенко отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных военных, включая главу ВВС и ПВО, а также начальника Погранкомитета.