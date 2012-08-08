Медведев рассказал о том, как принял решение об ударе по Грузии

Дмитрий Медведев заявил, что принял решение об ответном ударе по Грузии в 2008 году в ночь на 8 августа. Председатель Правительства подчеркнул, что только он мог ответить на агрессию Грузии.

По словам премьера, он принял такое решение спустя два с половиной часа после начала активных действий грузинской армии. "Все решения, которые были тогда приняты, были приняты ровно тогда, когда это необходимо было сделать", - заявил Медведев, передает РСН. При этом глава кабинета министров подчеркнул, ответить на агрессию Грузии мог только он - как президент и Верховный главнокомандующий.