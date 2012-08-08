Путин назначил Митина и.о. губернатора Новгородской области

Сергей Митин стал исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Митин стал и.о. региона в связи с истечением срока его полномочий 7 августа. Как отмечает пресс-служба Кремля, в этой связи, Сергй Митин был назначен "временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором области", то есть до выборов 14 октября. Митин занимал пост главы Новгородской области с августа 2007 года.