Грузия присоединилась к санкциям против Сирии

Власти Грузии в четверг присоединились к санкциям Европейского Союза в отношении Сирии. К санкциям ЕС также присоединились Молдавия, Сербия, Албания, Норвегия, Лихтенштейн, ряд других государств. 23 июля 2012 года все государства ЕС договорились принять дополнительные меры к эмбарго на поставки оружия и вооружений в Сирию. Санкции включали досмотр судов и самолетов, передает РБК. Также расширен список сирийских физических и юридических лиц, которым запрещен въезд в Европу - в нем 52 сирийские компании и 155 граждан Сирии.