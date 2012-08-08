Путин сообщил новые подробности о боевых действиях в Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин рассказал новые подробности о боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года. По его словам, активные боевые действия в районе Южной Осетии начались 6 августа.

Глава государства отметил, что именно тогда ему стали поступать сообщения о подходе регулярной грузинской армии, а также гибели мирных жителей и миротворцев.

"Информацию о том, что происходило в это время 5-го, 6-го, 7-го и 8-го числа (августа 2008 года), я получал напрямую из Цхинвала. Как ни странно, от журналистов. Потому что именно журналисты выходили на моего пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова, а он уже подходил ко мне и со ссылкой на них – на очевидцев происходивших там событий – информировал о боевых действиях", – сказал Путин.

По его словам, журналисты "прямо говорили о том, что идет настоящая война, что реально подошла регулярная грузинская армия". "Дословно это звучало так: "Реально идет бой, настоящий, гибнут мирные жители и наши миротворцы". Собственно, говоря, это был единственный главный источник моей информации на тот период времени. Именно со ссылкой на него я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), и с министром обороны", - заявил президент РФ РИА Новости.

Путин сказал, что до сих пор не знает фамилий людей, которые передавали информацию из Цхинвали. "Во-первых, им нужно было бы уже давно сказать спасибо, а, во-вторых, если они, конечно, захотят, их можно было бы установить и с ними переговорить", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о причине промедления российских войск на сутки, президент уточнил: "Там не сутки, там трое суток - 6, 7, 8 августа". Путин не стал отвечать на вопрос, настаивал ли он тогда во время телефонных разговоров на применении военной силы. "Это другой вопрос", - сказал он.

В августе 2008 года Путин занимал пост премьер-министра.

7 и 8 августа Владимир Путин звонил Дмитрию Медведеву, который тогда был главой государства, и министру обороны Анатолию Сердюкову, чтобы обсудить ситуацию вокруг Южной Осетии.

По словам Путина, к августу 2008 года был разработан план по противодействию грузинской агрессии, в рамках которого велась подготовка югоосетинских ополченцев.