Тимошенко отказали в кресле депутата Верховной Рады

Центральная избирательная комиссия Украины отказала Юлии Тимошенко в статусе кандидата в депутаты. Помимо экс-премьера, в Верховную Раду не сможет баллотироваться бывший министр внутренних дел страны Юрий Луценко. Юлия Тимошенко и Юрий Луценко были включены в партийный список Объединённой оппозиции «Батькивщина». В своих автобиографиях они указали, что имеют «политически мотивированные судимости». Центризбирком Украины такая формулировка не устроила, передает РСН. Обоим кандидатам было отказано.