Медведев в годовщину начала войны в Южной Осетии прибыл в Цхинвали

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в годовщину начала военных действий 2008 года прибыл в Южную Осетию, где встретится с президентом республики Леонидом Тибиловым и посетит ряд объектов в Цхинвали.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвали, сообщает РИА Новости. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Власти Южной Осетии сообщили, что жертвами агрессии стали более полутора тысяч человек. В ходе конфликта погибли 67 российских военнослужащих, в том числе миротворцы. В конце августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которая после развала СССР также не признавала юрисдикцию властей Грузии.

Российские правоохранительные органы обвинили президента Михаила Саакашвили в геноциде и ведут расследование его действий в Южной Осетии.



