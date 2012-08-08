СМИ: «Когда речь заходит о политике, то богатые русские предпочитают молчать»

Российский олигарх Александр Лебедев в течение многих лет поддерживал оппозицию и финансировал «Новую газету». Лебедев стоял на стороне лидера оппозиции Алексея Навального и, как владелец 15 процентов акций Аэрофлота, продвигал кандидатуру Навального в совет директоров авиакомпании.

Долгое время Лебедев противостоял Кремлю. Теперь он решил покинуть Россию, - пишет немецкий журнал «Spiegel». Что вынудило его принять такое решение? Страх, что его ждёт такая же участь, как Михаила Ходорковского?

Как считает Лебедев, за атаками на его бизнес стоит спецслужба. На прошлой неделе Лебедев собрал журналистов и заявил: «Все, я сдаюсь - спецслужба победила». Это прозвучало, как признание поражения…

После этого заявления известная газета «МК написала» «Лебедев – будущий Ходорковский».

Вообще, когда речь заходит о политике, то богатые русские предпочитают молчать, - комментирует ситуацию «Spiegel». Только Александр Лебедев позволял себе такую роскошь - высказывать своё личное мнение: он поддерживает журналистские расследования, пишет в своём блоге юмористические рассказы о Владимире Путине, финансирует в течение многих лет оппозиционную "Новую газету".

Лебедев, одно время работающий в КГБ в Лондоне, безупречно говорит по-английски. Благодаря своему красноречию и открытости в интервью, он стал популярным собеседником для отечественной и зарубежной прессы. Возможно, имена эта открытость пагубным образом сказалась на его бизнесе.

В 2006 году Лебедев с состоянием в 3,5 млрд. долларов стоял в списке 200 самых богатых людей мира в ежегодном "рейтинге Forbes". Сейчас с состоянием в 1,1 млрд. он даже не входит в топ-1000 самых богатых людей планеты. Уже более года спецслужбы проводят обыски в его офисах. Но под микроскопом изучается не только его бизнес, но и личная жизнь.

В интернете размещено видео, на котором седоволосый мужчинами с очками, очень похожий на Лебедева, развлекается с двумя обнаженными молодыми девушками. Примечательно то, что это видео снято в одном из отелей Киева, принадлежащих Лебедеву, а камера была вмонтирована в телевизор.

Заявление Лебедева о выходе из бизнеса вызвало большой резонанс в обществе. Очевидно, он принял такое решение после серии атак на оппозицию: Навальному грозит до 10 лет лишения свободы за расхищение госсобственности, в начале сентября парламент должен принять решение о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Геннадия Гудкова, который перешел на сторону оппозиции, в Хамовническом суде Москвы рассматривается дело участниц оппозиционной панк-группы Pussy Riot.

Гражданские правозащитники и оппозиционные политики уже говорят о том, что «правительство объявили войну собственному обществу». Александр Лебедев, тем временем, нерешительно пишет в своём блоге о том, что он «не обвиняет Кремль в посягательстве на бизнес… Несомненно, что за всем этим стоят службы ФСБ, которые действуют, однако, из собственных корыстных побуждений, а не по указанию Кремля…»

Несмотря на всё это, Лебедев выглядит не как побежденный, а как игрок в покер, который собирается выбросить свой последний козырь. Кстати, он уже заявлял о своём уходе из бизнеса в мае 2011 года.