Генерал Кужеев: мне очень неприятна информация о якобы моей гибели в Сирии

Генерал-майор запаса Владимир Петрович Кужеев, якобы убитый боевиками в Сирии, встретился сегодня с российскими журналистам в Министерстве обороны РФ и опроверг сообщения о своей мнимой гибели.



"Я благодарю СМИ за большое внимание к моей скромной персоне. Чисто по-человечески мне очень неприятна информация о якобы моей гибели в Сирии. Я очень обеспокоен тем, что эта информация доставила такое большое беспокойство моим родным, близким и знакомым. Сегодня практически полдня у меня телефон не умолкает", — цитирует ИТАР-ТАСС слова российского генерала.

"Хочу подтвердить, что я жив и здоров, нахожусь в полном здравии и проживаю в Москве. Чисто по-человечески мне это неприятно. Как генерал запаса я понимаю, что эта информация — не только провокация по отношению ко мне, но и, прежде всего, по отношению к моей стране", — заявил генерал Кужеев.

В Министерстве обороны России назвали "откровенной ложью" сообщения о якобы совершенном в Сирии убийстве российского генерала. "Целью распространения подобных заявлений является не погоня за сенсацией, а явно провокационные действия по отношению к российским военнослужащим", — заявили в Управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

"Подобные "утки" не первый год сочиняются и распространяются по одинаковому шаблону и режиссируются одними и теми же авторами, меняются только страны", — подчеркнули в военном ведомстве. "Генерал Кужеев Владимир Петрович уволен с военной службы в 2010 году и в настоящее время в добром здравии находится в Москве", — отметили в Минобороны.

Ранее представитель оппозиционной Сирийской свободной армии заявил телеканалу "Аль-Арабия" о ликвидации российского генерала, якобы работавшего советником при министре обороны Сирии.



