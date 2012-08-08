Владимир Путин встретится с президентом Армении

7-8 августа 2012 г. проходит рабочий визит Президента Республики Армения Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию. Об этом сегодня рассказали журналистам в пресс-службе Президента России.

В сообщении, в частности, отмечается, что в рамках визита запланированы российско-армянские переговоры на высшем уровне, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную проблематику, в том числе перспективы углубления взаимодействия двух стран на пространстве СНГ и в рамках набирающих обороты евразийских интеграционных процессов.

Визит призван стать новым шагом на пути выстраивания дружественных и взаимовыгодных отношений союзнического партнерства между Россией и Арменией.

2012 год проходит под знаком двух знаменательных для наших стран дат - 20-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией и 15-летия заключения основополагающего российско-армянского межгосударственного Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Поступательное развитие взаимодействия России и Армении в этот период во многом определялось регулярными политическими контактами, прежде всего на уровне глав двух государств.

Традиционно интенсивный диалог поддерживается по правительственной, парламентской и ведомственной линиям, в рамках межрегионального сотрудничества. В начале этого года Армению посетили – с рабочим визитом В.А.Зубков (6-7 февраля), С.В.Кириенко (для участия во встрече сопредседателей российско-армянской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, 6-7 февраля), Н.П.Патрушев (8-9 февраля), Ю.Я.Чайка (25-26 апреля).

Важным инструментом координации и совершенствования торгово-экономического взаимодействия является двусторонняя Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, очередное, 13-е заседание которой состоялось 8 июля 2011 г. в г.Ростов-на-Дону. 6-7 февраля 2012 г. проведена встреча сопредседателей национальных частей Комиссии.

Приоритетным направлением практического сотрудничества остается топливно-энергетическая сфера. Российские компании, являющиеся собственниками и управляющие важными объектами генерации и передачи электроэнергии Армении, вывели их на уровень рентабельной эксплуатации, обеспечивают стабильное энергоснабжение социально-экономической сферы республики, удовлетворяют значительную долю потребностей страны в поставках природного газа и ядерного топлива.

В плановом порядке реализуются газоэнергетические проекты. На качественно более высокий этап выходит взаимодействие в области мирного использования атомной энергии. Очередным масштабным инвестиционным проектом призвано стать сотрудничество в строительстве нового энергоблока Армянской АЭС.

Глубокие исторические и культурные традиции, связывающие Россию и Армению, обеспечивают высокий уровень взаимодействия в гуманитарной сфере. В нем в разной степени участвуют порядка 70 субъектов Российской Федерации. Подписано 28 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

Значимым событием для двух стран стало проведение 18-19 апреля 2011 г. в Ереване Первого российско-армянского межрегионального форума «К новым достижениям межрегионального сотрудничества в российско-армянских союзнических отношениях».

Москва и Ереван конструктивно сотрудничают в рамках интеграционных структур на пространстве СНГ. С удовлетворением отмечаем повышение заинтересованности армянских партнеров к подключению к процессам евразийской интеграции. Осуществляется внешнеполитическая координация по ключевым вопросам международной политики, включая обеспечение европейской и региональной безопасности. Налажено взаимодействие в международных организациях, в частности ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ОЧЭС.

В ходе переговоров будет обсуждаться и проблематика обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье. Тесная координация внешнеполитических действий с Ереваном на региональном уровне способствует оздоровлению военно-политической обстановки в регионе.