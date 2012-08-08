Белоруссия отзывает своих дипломатов из Швеции

Белоруссия вынуждена отозвать всех своих дипломатов из Швеции и предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. С таким заявлением выступил сегодня МИД республики.



"МИД Швеции предпочел пойти на обострение и дополнительно принял решение о выдворении из страны двух старших дипломатов посольства Беларуси, включая временного поверенного в делах, и отказе во въезде в Швецию нового посла Беларуси, имеющего агреман правительства Швеции", — пояснили в МИД республики, сообщают vesti.ru.

Тем самым состав белорусского посольства в Стокгольме был сокращен до двух младших дипломатов, которые не уполномочены осуществлять руководство миссией.

"В этой связи белорусская сторона вынуждена принять решение об отзыве своего посольства в Швеции и возвращении всех сотрудников в Республику Беларусь. Соответствующие действия уже предпринимаются", — констатировали в пресс-службе.







