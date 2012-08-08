Генерала по фамилии Коджиев в армии РФ нет. Кто застрелен?

Сайт телеканала "Аль-Арабия" в среду со ссылкой на заявление "Свободной сирийской армии" сообщил, что боевики застрелили российского генерала Владимира Коджиева или Коджаева.



Он якобы работал советником министра обороны Сирии. В сообщении телеканала приводятся различные написания фамилии указанного человека - Kojai и Kojaiv. В качестве доказательства телеканал демонстрирует удостоверение его личности на арабском языке.

Генерала по фамилии Коджиев или схожими фамилиями в действующей российской армии нет, сообщил РИА Новости сегодня высокопоставленный представитель Минобороны РФ.

Он предположил, что если сообщение об убитом генерале является правдой, то речь может идти либо об отставном российском военном, либо о представителе других армий бывшего СССР, которых обычно называют "русскими".