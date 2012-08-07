Депутат Геннадий Гудков готовит открытое письмо Владимиру Путину

Депутат Государственно думы Геннадий Гудков готовит открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Открытым обращением, которое эсер планирует опубликовать в конце августа, он собирается привлечь внимание президента России на умножение числа политических конфликтов в стране, а также к самому себе.

По мнению Гудкова, на его примере можно увидеть, правоохранительная система и администрация президента превращаются "в инструмент политических репрессий", сообщает РБК.

Инициатива такого послания назрела после того, как накануне СКР направил в Госдуму материалы проверки бизнеса Геннадия Гудкова, согласно которым он якобы занимается незаконной деятельностью, будучи парламентарием, и запрос в Генпрокуратуру с требованиями лишить парламентария депутатской неприкосновенности.

В письме оппозиционный политик обещает рассказать о злоупотребление силовиками спецметодами - "прослушками" и "наружками", нарушающими конституционные права россиян и призвать Владимира Путина стать гарантом соблюдения Конституции.

"АН" сообщали, что с открытым письмом к Владимиру Путину, посвященным проблеме коррупции и откатам, обратился рок-музыкант Андрей Макаревич.