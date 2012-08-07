КПРФ откажется от борьбы за пост губернатора в Новгородской области

КПРФ откажется от борьбы за пост губернатора в двух регионах - Новгородской и Амурской областях.

Партия коммунистов не будет сдавать подписи в поддержку своих кандидатов, что автоматически приведет к тому, что кандидаты не будут зарегистрированы избиркомами и не смогут принять участие в выборах глав регионов, пишет "Коммерсантъ".

В соответствии с решением центрального комитета КПРФ, в губернаторы Новгородской области была выдвинута Ольга Ефимова, а за пост главы Амурской области - Роман Кобызов. Ранее стало известно, что у коммунистов возникли сложности со сбором подписей муниципальных депутатов для выдвижения в губернаторы.Региональные власти самостоятельно устанавливают необходимое количество подписей.

И в Новгородской , и в Амурской областях порог был установлен на уровне 10 процентов, при этом по закону один муниципальный депутат может поддержать только одного кандидата в губернаторы. Ольга Ефимова заявляла, что большинство муниципалов подписались за действующего губернатора Сергея Митина, а ей подписей не хватило.

14 октября текущего года в России состоятся выборы руководителей пяти регионов. Помимо жителей Амурской, Новгородской и Белгородское областей, губернатора будут выбирать в Рязанской и Брянской областях.