Заболотную назначили сенатором от Приморья в Совфеде РФ

Пресс-служба администрации Приморского края сообщает, что Татьяна Заболотная назначена представителем Приморского края в Совете Федерации, губернатор региона Владимир Миклушевский провел накануне рабочую встречу с новым сенатором.

Миклушевский пожелал Заболотной успехов на новом поприще и выразил уверенность, что Татьяна Залоболотная справится с этой работой.

К исполнению обязанностей в Совете Федераций представитель Приморского края Татьяна Заболотная приступит после 20 августа.

Ранее Татьяна Заболотная занимала пост депутата Законодательного Собрания края.