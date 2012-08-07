Медведев на поезде прибыл в Новосибирск

Премьер правительства России Дмитрий Медведев прибыл на поезде в Новосибирск, рабочая поездка Медведева проходит в спецпоезде, оборудованном отечественной спутниковой системой ГЛОНАСС.

В Новосибирске, как запланировано, Медведев посетит Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера, а также Центр технологического обеспечения технопарка Новосибирского Академгородка.

Также премьер-министр примет участие в заседании экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства при вузах и исследовательских центрах и встретится Новосибирске с активом партии "Единая Россия".