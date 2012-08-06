Партия "Демократический выбор" не смогла пройти регистрацию в Минюсте
6 августа 2012, 19:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Российская партия "Демократический выбор" не смогла пройти регистрацию. Министерство юстиции России обнаружило ошибки в документах на регистрацию, сообщил в понедельник лидер объединения Владимир Милов.
"Сегодня Минюст наконец высказался по поводу документов партии "Демократический выбор". Нам предъявлен ряд небольших технических претензий, на исправление которых у нас есть 3 месяца" - написал Милов в своём микроблоге, передаёт Би-Би-Си.
Как написал Милов, на исправление ошибок уйдет всего "пара дней", поскольку "претензии по-настоящему смехотворные" и касаются преимущественно оформления."Мы пока не понимаем, вызваны ли такие действия просто обычной бюрократической стилистикой Минюста, или тут есть какой-то политический заказ", - написал Милов.
По его словам, партия рассчитывает получить регистрацию не позднее начала сентября.