Российская партия "Демократический выбор" не смогла пройти регистрацию. Министерство юстиции России обнаружило ошибки в документах на регистрацию, сообщил в понедельник лидер объединения Владимир Милов.

"Сегодня Минюст наконец высказался по поводу документов партии "Демократический выбор". Нам предъявлен ряд небольших технических претензий, на исправление которых у нас есть 3 месяца" - написал Милов в своём микроблоге, передаёт Би-Би-Си.

Как написал Милов, на исправление ошибок уйдет всего "пара дней", поскольку "претензии по-настоящему смехотворные" и касаются преимущественно оформления."Мы пока не понимаем, вызваны ли такие действия просто обычной бюрократической стилистикой Минюста, или тут есть какой-то политический заказ", - написал Милов.

По его словам, партия рассчитывает получить регистрацию не позднее начала сентября.