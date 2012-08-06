Председатель Совета министров Сирии убежал в отставку за границу. ВИДЕО

В Сирии отправлен в отставку председатель Совета министров страны Рияд Фарид Хиджаб. Об этом было объявлено сегодня по государственному телевидению. По какой причине было принято такое решение, пока не уточняется.

"АН" писали, что пост главы кабмина Хиджаб занимал с 6 июня 2012 года, а до этого был министром сельского хозяйства и аграрных реформ.

При этом, по данным источника в иорданском правительстве, экс-премьер Хиджаб вместе со своей семьей находится в Иордании, передают Вести.

До тех пор, пока не будет принято окончательное решение о новом назначении, временно исполнять обязанности премьер-министра Сирии будет Омар Галаванджи. Ранее он занимал должность министра по делам местного самоуправления.

"АН" писали, что в понедельник ряды беженцев из Сирии пополнил первый сирийский космонавт, герой советского Союза генерал Мухаммад Фарис.

Напомним, 6 августа в Дамаске был взорван телецентр.