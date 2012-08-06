СКР: Депутат Гудков нарушил Конституцию

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что полученные в ходе проверки сведения о несоблюдении запретов и ограничений депутатом Геннадием Гудковым направлены в Госдуму России и Генпрокуратуру.

По словам Маркина, Гудков нарушает положение Конституции и Закон о статусе депутата думы. В ходе доследственной проверки получены данные о том, что Геннадий Гудков, будучи депутатом Государственной Думы и занимая должность заместителя председателя комитета, то есть государственную должность Российской Федерации, в сентябре 2008 года по договору дарения приобрел долю в уставном капитале ООО «Коломенский строитель».

После этого депутат подписал со своей супругой учредительный договор и внес в его уставной капитал денежные средства в размере своей доли (65,72%). Затем на собрании участников Геннадий Гудков утвердил устав общества в новой редакции и, продолжая оставаться фактически и юридически участником и членом органа управления, руководил и руководит компанией, принимает решения о назначении директоров, о распределении прибыли, формировании уставного капитала и совершает другие действия в интересах этого юридического лица.

Также по данным, полученным из ЦИК России и ФНС России с 25 декабря 2008 года по настоящее время Гудков является единственным участником ООО «Рошан», его высшего органа управления (собрания участников) и получателем дохода от хозяйственной деятельности.Исходя из полученных данных, следствие полагает, что депутатом Госдумы Гудковым нарушены положения Конституции РФ и Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в соответствии с которыми депутат Государственной Думы не вправе заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, а также не вправе состоять членом органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.Сам депутат пока данное заявление не комментировал.

Ситуацию прокомментировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В своем микроблоге он написал: «Не сомневаюсь, что те же основания к претензиям СК к Гудкову есть у десятков депутатов Государственной думы. Избирательность явно политическая».