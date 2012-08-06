Сирийская студия религиозных программ "Нур аш-Шам"и три её сотрудника серёзно пострадали в воскресенье в результате сегодняшнего взрыва в здании генерального управления по радио и телевещанию на площади Омейядов в центре Дамаска.

"Мы знаем в политическом плане, какие силы за этим стоят", заявил Министр информации Сирии Омран аз-Зуаби, передает агентство САНА.

"АН" писали, что в Дамаске пытались взорвать телецентр.

ФОТО агентства САНА:

























Напомним, накануне стало известно об убийстве похищенного ранее телеведущего Мухаммеда ас-Саида экстремистской группировкой "Джебхат-ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанной с террористической сетью "Аль-Каида".

Вчера в Сиднее прошла масссовая акция солидарности с Сирией.