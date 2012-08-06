В Украине кандидаты от Объединенной оппозиции дали клятву

Кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькiвщина» поклялись, что освободят Украину от режима президента Виктора Януковича и освободят политических узников , передают «Аргументы Недели-Крым».

Кандидаты приняли свою присягу вчера в партийном офисе «Батькiвщины», передает УНИАН.

«Считаю своим долгом сделать все от меня зависящее для скорейшего освобождения Украины от криминального оккупационного режима Януковича . Для этого присягаю голосовать за закон об импичменте президента Украины, за сам импичмент Януковича , а также за закон о порядке отзыва народного депутата Украины», - сказано в тексте присяги.

Кандидаты также намерены прилагать все усилия для освобождения всех политических узников: Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других. Все кандидаты взяли на себя обязательство в случае избрания в парламент вступить во фракцию «Батькiвщина» и ни юридически, ни фактически не выходить из нее в течение всего созыва. Кроме того, кандидаты обязались защищать украинский язык как единственный государственный, неуклонно выполнять решения фракции и придерживаться фракционной дисциплины. В случае принципиального изменения политической позиции, кандидат должен сложить полномочия народного депутата Украины.

Как отметил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, присяга является первым шагом к тому, чтобы люди поверили, что оппозиционные кандидаты знают что такое честь, достоинство и ответственность. «Первой должна была подписать эту присягу Юлия Тимошенко. Она скрепила эту присягу кровью, год находясь за решеткой, год заключенная режимом Януковича», - сказал Яценюк, добавив, что Тимошенко присягнула украинскому yароду и выполняет эту присягу.

Присягу подписали Яценюк, Анатолий Гриценко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Николай Томенко, Николай Княжицкий, Ирина Луценко и Александр Турчинов.

После них свои подписи ставили другие кандидаты, которые баллотируются как по спискам, так и в мажоритарных округах.