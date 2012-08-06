Через месяц после того, как экс-военные и бывший глава Мосада постучали ботинком по политической трибуне с заявлениями о том, что Израиль готов хоть сейчас бомбить Иран, правительство еврейского государства выступило с опровержением.

Радиостанция "Коль Исраэль" сообщила утром 6 августа, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в беседах за закрытыми дверьми подчеркивает, что решение об атаке еще не принято, передает портал Новости Израиля. Нетаниягу также отмечает, что американская бомбардировка ядерных объектов представляется предпочтительнее израильской. При этом глава правительства полагает, что Израиль не может доверить свою судьбу чужому государству.

Биньямин Нетаниягу отметил, что иранский режим стремится уничтожить Израиль, поэтому появление у Ирана ядерного оружия неприемлемо.

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман осудил бурную дискуссию об Иране, развернувшуюся в СМИ, и сказал, что "болтовня" по поводу иранской ядерной программы безответственна. Глава МИД выразил сожаление в связи с участием отставных силовиков в этой дискуссии.

"АН" писали, что, бывший шеф Мосада Эфраим Галеви и два бывших начальника военной разведки (АМАН) Аарон Зеэви-Фаркаш и Амос Ядлин в июля заявили, что израильское правительство готово приказать бомбить Иран в ближайшие месяцы или даже недели.

Напомним, в середине июля развалилась правящая коалиция в связи с тем, что сторонам не удалось договориться о службе в армии израильтян. А накануне демобилизованная солдатка подала в суд на правительство и армию страны за использование рабского труда евреев на срочной воинской службе.