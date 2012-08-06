Шойгу проведет в Московской области масштабную реформу

Руководство Московской области проведет масштабную реформу в регионе. Руководитель управления внутренней политики Подмосковья Андрей Ильницкий сообщил, что в области действует пять различных схем управления муниципальными образованиями.

По словам чиновника, в Сергиевом Посаде было два сити-менеджера. В Павловском Посаде заложена такая система, при которой главы района и городского поселения конфликтуют между собой. "В некоторых районах непонятно, кто и за что отвечает", - отметил Ильницкий, подчеркнув, что в ходе реформы планируется избавить Московскую область от назначенных мэров. Главы городов и муниципальных образований будут избираться, пишет газета "Известия".

Руководство Подмосковья будет "стимулировать" все уровни власти принять поправки в свои уставы с тем, чтобы руководители районов, городов и поселений избирались напрямую. Напрямую исполнительная власть региона воздействовать на местных законодателей не может.

Напомним, в конце июня после приезда главы Подмосковья Сергея Шойгу в Сергиев Посад, свои посты решили покинуть мэр города и сити-менеджер. Шойгу предложил назначить и.о. сити-менеджера Василия Гончарова, который до 2004 года руководил Сергиево-Посадским районом. Его кандидатуру утвердили местные депутаты.

Шойгу также недоволен работой главы подмосковного города Химки Владимира Стрельченко.

В частности, главе Подмосковья не понравилось, как в городе решались проблемы обманутых дольщиков.