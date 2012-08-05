В честь Рамадана Кадыров прощен Евкуровым

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в честь месяца Рамадан простил своему чеченскому коллеге Рамзану Кадырову критику борьбы с террористами. Об этом сообщает официальный сайт Ингушетии.



«Сейчас священный месяц Рамадан, Всевышний велит нам прощать друг друга. Поэтому я не стану комментировать резкие высказывания Кадырова», - сказал Евкуров сегодня.



Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне предъявил претензии главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову за его политику в отношении представителей террористического подполья.

«Мы ранее неоднократно говорили Евкурову, что в Галашках и других населенных пунктах находят приют особо опасные бандиты. Предлагали совместными усилиями уничтожить это осиное гнездо. Но вместо принятия мер по их ликвидации делались странные заявления о территориальности, о границе. Однако мы не могли позволить бандитам безнаказанно убивать граждан», – сказал Кадыров.

«Если Евкуров там не наводит порядок, мы его наведем», – добавил глава Чечни, сообщает vz.ru. Он также подчеркнул, что в селе Галашки прошла именно спецоперация чеченских силовиков, и отметил, что в Чечне «с удивлением и недоумением» были восприняты слова Евкурова о том, что смерть трех боевиков «является результатом непроизвольного взрыва».



