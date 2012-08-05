55 турецких генералов и адмиралов отправлены на пенсию: заговариваться стали

В Турции в воскресенье больше полсотни высших военных чинов, 40 из которых арестованы по обвинению в подготовке антиправительственного заговора, отправлены на пенсию.

Такое решение, принятое в результате четырёхдневных консультаций членов Высшего Военного совета, одобрил президент страны Абдулла Гюль.

По мнению адвокатов арестованных генералов, армейская верхушка выступила с критикой политики правительства Эрдогана, утверждая, что оно держит курс на “исламизацию” страны и попирает таким образом светские устои государства.

Всего на заслуженный отдых указом отправлены 55 генералов и адмиралов турецких вооруженных сил.

400 человек, среди них 40 высокопоставленных военных, проходят по нашумевшему делу “Эргенекон”, которое несколько лет назад правительство во главе с Тайипом Эрдоганом представило как подготовку военного переворота, передает Euronevs. За 20 лет с 1960 по 1980 годы в Турции военные трижды меняли власть в стране.