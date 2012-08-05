В Сиднее прошла массовая демонстрация солидарности с Сирией

В австралийском городе Сидней прошла массовая демонстрация солидарности с Сирией, в которой приняли не менее 7 тысяч человек, организованная группой "Австралийцы за Сирию" и сирийской общиной в Австралии.

Почётный консул САР в Сиднее Махер Даббаг подчеркнул, что участники демонстрации "Руки прочь от Сирии" заявили о своей солидарности с сирийцами в их борьбе против иностранного заговора и выразили уверенность в том, что эта мужественная страна, опираясь на поддержку друзей во всём мире, сможет противостоять любому иностранному вмешательству в её внутренние дела, передает в воскресенье агентство САНА.

Следует отметить, что группа "Австралийцы за Сирию" объединяет политических активистов и представителей австралийской интеллигенции.

"АН" писали, что в воскресенье повстанцы стянули последние силы к Алеппо, а правительственные войска применили авиацию.