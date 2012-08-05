В Неаполе задержан бывший охранник президента Украины. ВИДЕО

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида Кучмы Николай Мельниченко задержан в аэропорту Неаполя в пятницу. Он был объявлен в международный розыск прошлой осенью за уклонение от сотрудничества со следствием.

Информацию о задержании Мельниченко подтвердил телеканал Euronews . "АН" писали, что бывший майор госохраны Украины Николай Мельниченко - фигурант "кассетного скандала" 2000 года.

Он незаконно записывал разговоры в кабинете Кучмы. Одна из записей бросила тень на экс-президента: его подозревали в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Но вскоре обвинения с Кучмы были сняты, а против Мельниченко возбуждено уголовное дело за разглашения государственной тайны.