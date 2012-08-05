Сирия локализовала огонь: В Алеппо повстанцы стянули последние силы. ВИДЕО

В Сирии 20 тысяч правительственных войск ведут наступление на повстанцев в Алеппо. К западу от города в районе Хан Аль-Асаль они вступили в боестолкновение с группой вооружённых террористов.

В операции также задействованы боевые самолеты и вертолеты. По словам корреспондента Би-Би-Си повстанцы также стянули свои силы в Алеппо. Город подвергается массированному артиллерийскому обстрелу."

Десятки боевиков были уничтожены, их оружие конфисковано. В окрестностях Алеппо в районе Кабтан Аль-Джебель были уничтожены две автомашины с боевиками, передает агентство САНА.

Тем временем в Дамаске, как утверждают военные, правительственным войскам удалось восстановить контроль над районом Тадамун, где несколько недель подряд повстанцы оказывали ожесточенное сопротивление. Как заявил официальный источник корреспонденту САНА, было уничтожено и ранено большое количество террористов. Многие из них задержаны. В нескольких дамах террористами были оборудованы подпольные госпитали. На улице Дабуль было обнаружено массовое захоронение. Среди погибших местные жители опознали тех, кто был ранее похищен террористами.

также и в провинции Дамаск в районе Думмар правоохранительные органы преследовали многочисленную группу террористов, среди которых были наёмники из ряда арабских стран. Силовикам удалось обнаружить склад оружия, принадлежавший банде: снайперские винтовки американского производства, РПГ, автоматы, маскировочные маски, большое количество патронов, современные средства связи.

АН" писали, что в воскресенье стало известно, что среди захваченных близ Дамаска паломников, были воины КСИРИ.