ПРУ учит волонтеров правильно агитировать крымчан: Дамы, откажитесь от каблуков

В сети Интернет появились методические материалы для волонтеров украинской Партии регионов по реализации программы «Социальная карта крымчанина».

Соответствующие материалы на своем сайте разместила Керченская городская организация Партии регионов, передают «Аргументы недели – Крым».

Методические материалы представляют собой брошюру из трех десятков страниц, в которых перечислены социальные инициативы президента Украины Виктора Януковича и председателя Совета Министров АРК Анатолия Могилёва, а также популярно сообщается о проекте правительства автономии «Социальная карта крымчанина» (СКК).

Кроме того, в брошюре содержатся бланки опросника об инициативах Могилёва и заявления с просьбой о включении желающего в реестр льготных категорий граждан, имеющих право на приобретение продовольственных товаров по социальным ценам, и выдаче соцкарты. В ней также присутствует информация о том, как правильно вовлекать жителей полуострова в эту программу, вплоть до тонкостей общения и правил дресс-кода для волонтеров Партии регионов.

Так, в разделе «Методика первого контакта» ее авторы советуют волонтеру подойти к двери и остановиться напротив глазка, «чтобы были видны лицо и руки». «Если двери не открываются и к Вам обращаются из-за двери, скажите: «Здравствуйте, меня зовут… Я активист/волонтер Партии Регионов. Хочу рассказать Вам о Программе «Социальная карта крымчанина»…». Выслушайте ответ и ожидайте ответной реакции. Если дверь остается закрытой, оставьте спецвыпуск газеты «Регион - Крым» (партийной издание крымских регионалов. – «АН-Крым») в двери по согласованию с хозяином. Извинитесь за беспокойство и уйдите», - указано в брошюре.

«Люди остро чувствуют любую фальшь. Если по какой-то причине (вам испортили настроение или вы приболели) вы не можете сохранить доброжелательное настроение, отложите миссию волонтера на некоторое время, дайте себе отдохнуть», - советуют составители «Методики...».

Немало места в ней посвящено и тому, как должен выглядеть волонтер при общении. В брошюре подчеркивается, что «внешний вид – главная составляющая первого впечатления!»

Вот эти рекомендации:

Одежда

Поставьте себя на место собеседника и постарайтесь одеться так, чтобы не раздражать его.

Повседневная работа с людьми требует удобной одежды.

Дорогие дамы! Не надевайте вызывающие и вечерние туалеты с глубокими вырезами, броские украшения – это будет мешать работе.

Дорогие мужчины! Избегайте двух крайностей. Во-первых, ни в коем случае не носите тренировочные, спортивные брюки или шорты – Вы не на отдыхе, а выполняете важную социальную миссию. Во-вторых, не надевайте деловой (офисный) костюм с галстуком – стиль начальника не располагает людей к доверию.

Обувь

Ей стоит уделить отдельное внимание. Поскольку вам придется проводить много времени на ногах:

- дамы, откажитесь от каблуков;

- мужчины, не надевайте новую (неразношенную) пару.

Учтите и то, что большинство людей раздражается при виде грязной обуви.

Парфюмерия

Вам будут встречаться сотни и тысячи совершенно разных людей, поэтому пользоваться парфюмерией следует очень умеренно. Среди ваших собеседников могут оказаться люди с иными пристрастиями к запахам, а также аллергики.

Украшения

Настоятельно рекомендуем перед началом работы снять дорогостоящие украшения. С одной стороны, вы можете вызвать раздражение у людей с низким материальным достатком, с другой – подвергаете себя опасности, привлекая внимание хулиганов и воров.

Голос

В общении с незнакомыми людьми важны каждое слово и интонация. Ваш голос должен быть спокойным и мягким.

Слишком громкий голос рассеивает внимание и раздражает, слишком тихий – создает дискомфорт, поскольку трудно понять, о чем идет речь. Не следует говорить с надрывом, слишком быстро, скороговоркой. Слова нужно произносить четко и спокойно.

Речь

Ваши предложения должны быть короткими и простыми. Не употребляйте научные и политические термины, а также сленг, поскольку не все жители их понимают и не обязаны понимать.

Избегайте в общении с жителями словосочетания «я знаю», поскольку это признак превосходства. Употребляйте взамен «понимаю вас» - это демонстрация заинтересованности и сочувствия.

Избегайте в общении с жителями словосочетания «я знаю», поскольку это признак превосходства. Употребляйте взамен «понимаю вас» - это демонстрация заинтересованности и сочувствия.

При этом волонтеру запрещается «в пренебрежительном тоне говорить о программе СКК, правительстве Крыма, нашей партии», спорить с жителями».

«Выслушав претензии, нужно ответить: «Вы – умный человек. Владея информацией, вы сами разберетесь и примете правильное решение». Оставляйте последнее слово за собеседником. В конце разговора просто поблагодарите его, - советуют авторы «Методики…».

Также они запрещают «на нетактичность и грубость собеседника отвечать тем же»: «Помните, что это вы нарушили покой, а не он. Поэтому в ответ на грубость лучше извиниться за беспокойство и уйти. Если при этом Вам удается оставить грубияну наши информационные материалы – уже хорошо».

Как известно, 15 марта Совет министров Крыма заключил Меморандум о взаимопонимании с торговыми сетями и общественными организациями по реализации региональной программы «Социальная карта крымчанина». Согласно программе, пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи, чернобыльцы, инвалиды и другие незащищенные категории граждан смогут приобретать товары со скидкой от 3 до 7%.

Соцкарты льготным категориям граждан стали выдавать 11 июня. При этом некоторые эксперты критически относятся к данному проекту, называя соцкарту дисконтной картой.