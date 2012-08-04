Миссия ООН в Сирии провалилась

Страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли прийти к единому мнению в отношении Сирии, резолюция Генеральной ассамблеи игнорируется, Кофи Аннан отказался выполнять роль посредника в сирийском конфликте…

Сейчас речь идёт уже только о том, чтобы оказать гуманитарную помощь гражданам Сирии. Но даже это удаётся с трудом: добровольцев убивают, машины скорой помощи обстреливают.

Отказ Кофи Аннана от своей миссии очень четко дал понять, что противоборствующие стороны не готовы остановиться и прекратить убивать друг друга, - комментирует ситуацию немецкий новостной канал N-tv.

Постоянный представитель Франции в ООН Жерар Аро заявил, что несмотря на политические разногласия членов СБ ООН, сейчас необходимо объединить усилия и сконцентрироваться на оказании помощи жителям страны. Франция также предложила создать для этого «гуманитарный коридор».

«Мы постараемся, по крайней мере, в гуманитарных вопросах, привлечь Россию и Китай на свою строну. Три миллиона сирийцев нуждаются сейчас в продовольствии и медикаментах», - заявил Аро в радио-интервью.

Напомним, что 1 августа Жерар Аро занял кресло председателя Совета Безопасности ООН.

Что касается позиции России, Аро заявил: «Москва боится, что власть перейдёт к исламистам. Однако это произойдет, если Россия и дальше будет поддерживать существующий режим. Асад в любом случае будет свергнут, но чем больше мы ждем, тем больше в Сирии будут расти радикальные настроения. Уже сейчас мы наблюдаем действия Аль-Каиды в стране. В конце концов, мы получим тот результат, которого так боится Россия».